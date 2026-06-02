Le nuove generazioni stanno modificando il modo di partecipare alla vita pubblica, spostando l’attenzione da partiti tradizionali a forme alternative di impegno civile. Tra disinteresse verso la politica tradizionale e interesse per iniziative autonome, i giovani si coinvolgono in attività come movimenti, associazioni e progetti digitali. Questi cambiamenti riflettono un mutamento nel modo di intendere il ruolo di cittadino e partecipante alla società.

Tra disaffezione verso i partiti e nuove forme di partecipazione, le nuove generazioni riscrivono il significato dell’impegno pubblico Lontani dai seggi elettorali, ma non dalla società. È questo il quadro che emerge osservando il rapporto tra i giovaniitaliani e la politica. Negli ultimi anni il tasso di astensione elettorale tra gli under 35 è cresciuto in modo significativo, mentre la presenza delle nuove generazioni nelle istituzioni continua a diminuire. Infatti, basti pensare che i parlamentari italiani conmeno di 35 annirappresentano una quota minima degli eletti e che, tra il 2018 e il 2022, il loro numero si è ridotto drasticamente, come riportato anche dall’Aspen Institute Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giovani e politica: dove si sposta l’impegno civile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai giovani non interessa la politica... o forse è il contrario

Notizie e thread social correlati

Quirinale: 28 giovani premiati per il loro impegno civile e socialeQuesta mattina, il Presidente della Repubblica ha consegnato ventotto attestati d’onore ai giovani riconosciuti come Alfiere della Repubblica.

I giovani incontrano la Protezione Civile: una mattinata tra impegno, condivisione e volontariatoSabato 14 marzo, a Villa Torlonia, si è svolta una mattinata dedicata ai giovani e alla Protezione Civile.

Temi più discussi: Politica internazionale, Disarmiamo le parole, il Manifesto dei Giovani delle Acli per una politica che costruisce, non distrugge - Acli; Gioventù - European Commission; Forum Giovani: si rinnova l’Assemblea; Un teatro di giovani per giovani: Veronetta #SpazioTeatroGiovani.

Con il tuo 2x1000 ad Azione puoi dare forza a un progetto riformista che mette al centro responsabilità, competenza e giustizia sociale. Una politica che lavora per costruire un’Italia giusta: con una sanità pubblica forte, salari dignitosi, opportunità per i giovani, x.com

Aggredito e ucciso a Massa, il criminologo Padovano: C’è violenza fra i giovani. I genitori e la politica dove sono?Massa Carrara – Non conoscendo i dettagli del fascicolo di reato, non commento mai a caldo i fatti di cronaca. Tuttavia qui siamo di fronte ad una sequenza di episodi di violenza che vedono ... ilsecoloxix.it

I giovani e la politica: Alberto Stefani vuole istituire il Consiglio regionale dei ragazziDialogo aperto con i giovani. Da Treviso, dove ha incontrato gli studenti del Liceo Canova, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha lanciato la proposta di istituire il Consiglio ... rainews.it