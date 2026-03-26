I giovani incontrano la Protezione Civile | una mattinata tra impegno condivisione e volontariato

Sabato 14 marzo, a Villa Torlonia, si è svolta una mattinata dedicata ai giovani e alla Protezione Civile. L’evento ha previsto incontri e attività volte a promuovere la conoscenza delle funzioni di questa istituzione e il coinvolgimento dei partecipanti in pratiche di volontariato. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’organizzazione, con momenti dedicati alla formazione e alla condivisione di esperienze.

“La partecipazione di tutte queste associazioni ha reso possibile una mattinata coinvolgente e formativa. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il valore del volontariato e le nostre attività" Una mattinata all’insegna della scoperta, della collaborazione e dell’educazione civica quella che si è svolta sabato 14 marzo a Villa Torlonia. Protagonisti gli studenti delle sei classi seconde della scuola media “G. Pascoli” di San Mauro Pascoli, coinvolti in un’iniziativa dedicata al mondo della Protezione Civile e del volontariato. “La mattinata - spiega una nota - si è sviluppata come un percorso a tappe: ogni classe ha potuto incontrare i volontari, osservare e prendere parte a dimostrazioni pratiche e approfondire le competenze necessarie per operare nelle emergenze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - I giovani incontrano la Protezione Civile: una mattinata tra impegno, condivisione e volontariato Articoli correlati Montegrotto: nel 2025 superate le 2.300 ore di volontariato per la Protezione CivileIl Sindaco Mortandello lancia un appello perché l'età media del gruppo si sta alzando. Sicurezza a Salerno, il "Volontariato Verde Pubblico" diventa ufficialmente Protezione CivileA Salerno si rafforza la rete del volontariato impegnato nella sicurezza e nella tutela del territorio. Carlo V d'Asburgo - versione definitiva (integrale) Contenuti e approfondimenti su Protezione Civile Temi più discussi: Regione Puglia: Politica di coesione per una pace duratura; Progetto di Cittadinanza Attiva e Protezione Civile: gli studenti del Buontalenti incontrano il Sindaco; Servizio Civile, aperti i bandi per le Misericordie; Il voto referendario e la partecipazione giovanile: l’intervento dell’assessore Michele Magnani. Giovani ma già indispensabili: 2 anni di Protezione civile a CattolicaCon trenta volontari e numerosi corsi di specializzazione, l’associazione supporta eventi, emergenze e sicurezza urbana ... altarimini.it La protezione civile in... classe. Parte il progetto nelle scuole sulla cultura della prevenzioneLezioni di protezione civile nelle scuole fivizzanesi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. E’ partito il progetto dell’amminisrazione comunale, voluto dal sindaco Gianluigi ... lanazione.it Allerta Meteo Gialla Protezione Civile ...Continua - facebook.com facebook 25/3/26. Attivato con ordinanza odierna del sindaco Armelao (foto:in divisa) il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a Chioggia per allarme maltempo. La sede sarà individuata presso la sede operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile in V x.com