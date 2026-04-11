Questa mattina, il Presidente della Repubblica ha consegnato ventotto attestati d’onore ai giovani riconosciuti come Alfiere della Repubblica. L’evento si è svolto presso il Quirinale e ha visto la partecipazione di diversi giovani premiati per il loro impegno civile e sociale. La cerimonia ha avuto luogo l’11 aprile 2026 e ha coinvolto anche rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte.

Il Presidente della Mattarella ha consegnato questa mattina, 11 aprile 2026, ventotto attestati d’onore ai giovani che hanno ricevuto il titolo di Alfiere della. Il riconoscimento premia i ragazzi che, durante l’intero anno 2025, hanno manifestato un impegno concreto verso il prossimo e la collettività attraverso azioni di solidarietà e senso civico. L’impatto del coinvolgimento giovanile sulla coesione sociale. La scelta del Quirinale di focalizzare l’edizione 2025 sul tema della capacità di sperimentare e comunicare la solidarietà non è solo un gesto simbolico, ma riflette una dinamica sociale profonda. I ventotto adolescenti premiati si... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quirinale: 28 giovani premiati per il loro impegno civile e sociale

Stefania Nardini e Fabio Stassi premiati per l’impegno civile e culturale nel segno del cambiamento socialeStefania Nardini e Fabio Stassi sono stati premiati nella 15esima edizione del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia, evento celebrato a Rocchetta...

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Quirinale, Mattarella nomina 28 giovani Alfieri della Repubblica: tra loro anche due calabresiRoma - 'Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di 'Alfiere della Repubblica' a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso c ... lametino.it

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