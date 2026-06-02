Giovani di Confindustria torna il bando dedicato alla migliore tesi | come partecipare

Da reggiotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È aperta la seconda edizione del Premio dedicato alla migliore tesi promossa dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il bando mira a premiare le tesi di laurea che si distinguono per qualità e innovazione. La partecipazione è rivolta agli studenti universitari, con scadenza per le iscrizioni ancora da definire. Il premio si propone di valorizzare i talenti emergenti e sostenere il futuro economico e sociale.

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Il gruppo giovani imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, promuove la seconda edizione del Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale”.L’iniziativa nasce per valorizzare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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