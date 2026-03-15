Tesi di laurea sulla Valtellina il Consorzio Bim dell’Adda lancia un nuovo bando

Il Consorzio Bim dell’Adda ha annunciato l’emissione di un nuovo bando destinato ai laureati che hanno sviluppato tesi di ricerca sulla Valtellina. Il premio mira a riconoscere e promuovere le ricerche che approfondiscono il territorio e a sostenere i giovani laureati nel loro percorso professionale. La scadenza per la presentazione dei progetti è stata comunicata ufficialmente.

Il concorso è rivolto ai laureati residenti in provincia di Sondrio sotto i 28 anni che abbiano discusso la tesi negli anni accademici 20232024 e 20242025 Un premio per valorizzare le ricerche dedicate al territorio valtellinese e sostenere il talento dei giovani laureati. Il Consorzio Bim dell’Adda ha pubblicato il nuovo bando di concorso destinato agli studenti residenti in provincia di Sondrio che abbiano discusso una tesi di laurea negli anni accademici 20232024 o 20242025 e che al 31 dicembre 2024 o 2025 non abbiano compiuto i 28 anni. L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 7.500 euro e punta a premiare i lavori che... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Consorzio Bim, il 25 febbraio la finale di IdroelettricamenteneveMercoledì a Lanzada, sei classi di cinque scuole della provincia dovranno realizzare la loro scultura con un blocco di oltre 3 metri cubi di neve Il... Leggi anche: Biologi, nuovo bando dell’Enpab: percorso di formazione sulla riproduzione Una raccolta di contenuti su Tesi di laurea sulla Valtellina il... Temi più discussi: Tesi di laurea sulla Valtellina, il Consorzio Bim dell’Adda lancia un nuovo bando; Premio CONAI 2026 per tesi di laurea magistrale sui temi dell'economia circolare; Premio Conai per tesi di laurea 2025-2026: tre premi da 3.000 euro; Pubblicati nuovi bandi per premi di laurea e borse di studio finanziati da soggetti esterni in collaborazione con Unibs. Legacoop premia le migliori tesi di laurea dell’Università di Pisa sulla cooperazioneAl via la prima edizione del premio rivolto ai laureati dell’ateneo pisano con tesi su tematiche connesse all’impresa cooperativa. Saranno premiate 3 tesi con un contributo di 1000 euro ciascuna Pisa, ... lanazione.it Jesi, ecco le tesi di laurea sulla città: incontri in bibliotecaSi parte venerdì grazie all'iniziativa dell'assessore alla Cultura Luca Brecciaroli. Si inizierà venerdì prossimo a palazzo della Signoria con Francesca Rahetta Jesi (Ancona), 6 novembre 2024 - Su ... ilrestodelcarlino.it Quarto Grado. . È dimostrabile che Chiara abbia aiutato Alberto a scrivere la tesi quella sera come sostiene la difesa di Stasi Ospite a #Quartogrado Daniele Occhetti, uno dei periti informatici del giudice Vitelli facebook Congratulazioni a Paolo Migliore per la sua gran bella tesi di laurea in Conservatorio intitolata “FRONTE DEL PALCO: IL PERCORSO SONORO DALLA SCENA ALLO STUDIO”! Hai fatto davvero un ottimo lavoro! Il Correlatore è il nostro Donald Renda! x.com