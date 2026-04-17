Madonna dei Miracoli | lo straordinario prodigio davanti agli occhi di tre bambini

A Corbetta, vicino a Milano, tre bambini stavano giocando quando sono stati testimoni di un evento straordinario. Un quadro sulla facciata di un edificio si è improvvisamente animato, facendo uscire una figura che rappresentava Gesù Bambino e la Madonna dei Miracoli. L’accaduto ha attirato l’attenzione di testimoni e residenti, lasciando tutti a osservare un fenomeno che ha coinvolto dal vivo i presenti.

Era il 17 aprile 1555, primo giovedì dopo Pasqua: tre ragazzini stavano giocando davanti alla chiesa di Corbetta, elegante cittadina che dista una ventina di chilometri da Milano, sulla strada verso Vigevano. Si chiamavano Cesare, Antonio e Giovanni Angelo. I tre piccoli giocavano senza pensieri. Sulla facciata della chiesa si trovava il dipinto di una Vergine col Bambino. La Madonna celeste è raffigurata in trono col Bambino Gesù, che le siede in grembo. Uno dei tre ragazzetti, Giovanni Angelo (chiamato familiarmente Navello), era sordomuto fin dalla nascita. I tre amichetti giocavano spensieratamente e intorno a loro erano in tanti a guardarli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna dei Miracoli: lo straordinario prodigio davanti agli occhi di tre bambini Prega la Madonna del Miracolo in ogni momento di sconforto e avrai grazie grandi Notizie correlate Madonna dei Miracoli di Andria: il prodigio della lampada lascia tutti a bocca apertaUn segno che sfida i secoli: il miracoloso ritrovamento e l’inspiegabile prodigio della lampada segnano l’inizio della devozione alla Madonna dei... Accoltellato per un pacchetto di sigarette ai giardinetti davanti agli occhi dei passanti. Le urla strazianti del ferito hanno fatto scattare l'allarmeMESTRE - Ha accoltellato un amico per meno di dieci euro, il prezzo di un pacchetto di sigarette. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Saronno in festa per la Madonna dei Miracoli, a un anno dall’elezione di Papa Leone XIV; La formazione per Ospitalieri volontari nella Festa della Madonna dei Miracoli; Il fascino degli ex-voto della Madonna di Cristo: fede, miracoli e memoria di un popolo.; Ha preso avvio la 464esima Festa del Perdono. Madonna dei Miracoli di Lucca: la storia incredibile del bestemmiatore che ha trovato la graziaUn bestemmiatore pentito chiede aiuto alla Madonna dei Miracoli di Lucca: la risposta della Vergine arriva con una grazia straordinaria. lalucedimaria.it Madonna dei Miracoli. Concerto di Pasqua nel santuarioConcerto di Pasqua sabato 12 aprile nel Santuario della Madonna dei Miracoli di Cantù con la Corale Polifonica Città Studi accompagnata dall’Orchestra sinfonica del Lario in un classico della musica a ... ilgiorno.it Merate accoglie la Madonna Pellegrina di Fatima: due settimane di preghiera e celebrazioni https://lecconotizie.com/societa/merate-societa/merate-accoglie-la-madonna-pellegrina-di-fatima-due-settimane-di-preghiera-e-celebrazioni/ facebook Francesco Botticini 1446 1498 Madonna in trono col Bambino Angeli e Santi x.com