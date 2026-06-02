giostra lanciata la corsa ai biglietti nuove regole per un posto in piazza

Notizia in breve

Sono state aperte le vendite dei biglietti per la Giostra del Saracino in programma il 20 giugno. Le nuove modalità di acquisto sono state comunicate, modificando le procedure precedenti. Le persone interessate possono acquistare i biglietti seguendo le istruzioni aggiornate, che sono state rese note recentemente. La vendita si svolge attraverso canali specifici, con dettagli disponibili sul sito ufficiale. La disponibilità dei biglietti è limitata e si consiglia di procedere con anticipo.