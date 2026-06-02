Giostra lanciata la corsa ai biglietti Nuove regole per un posto in piazza
Sono state aperte le vendite dei biglietti per la Giostra del Saracino in programma il 20 giugno. Le nuove modalità di acquisto sono state comunicate, modificando le procedure precedenti. Le persone interessate possono acquistare i biglietti seguendo le istruzioni aggiornate, che sono state rese note recentemente. La vendita si svolge attraverso canali specifici, con dettagli disponibili sul sito ufficiale. La disponibilità dei biglietti è limitata e si consiglia di procedere con anticipo.
AREZZO Cambiano le modalità di acquisto dei biglietti per la Giostra del Saracino del 20 giugno. A differenza delle ultime edizioni, quest’anno non sarà utilizzato in via prioritaria il sistema del "Click Giostra Day": i tagliandi destinati alla vendita libera saranno acquistabili direttamente alla biglietteria allestita all’interno del percorso espositivo "I Colori della Giostra", al piano terra di Palazzo Comunale. La vendita (nella foto l’attesa per acquistare un tagliando di una precedente edizione) renderà il via sabato 13 giugno alle 9. Nella prima giornata saranno disponibili esclusivamente i biglietti per le tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold, con un limite massimo di quattro tagliandi per persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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