Si complica la corsa ai playoff della Tav Treviglio | ko con Piazza Armerina perde il 5° posto

La squadra di Treviglio ha subito una sconfitta contro una formazione di Piazza Armerina, perdendo così la possibilità di mantenere il quinto posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato favorevole agli avversari, che hanno conquistato i due punti necessari a scavalcare Treviglio nella graduatoria. La mancata vittoria complica la strada verso i playoff per la squadra locale.

La TAV Treviglio interrompe la sua corsa, lascia i due punti a Piazza Armerina e cede la quinta posizione. In terra siciliana, un primo quarto deludente compromette l’intera gara e, nonostante qualche segnale di ripresa, i biancoverdi non riescono più a riprendere il match: 81-74 il finale. Il quintetto di partenza per i biancoverdi è con Rubbini, Restelli, Reati, Taflaj e Marciuš. Il tecnico dei siciliani sceglie Vicente Benites, Almansi, Markovic, Cepic e Lepichev e l’avvio di match è tutto di stampo locale. Villa è costretto al timeout già al 2? (6-0), ma solo al 4? arriva la prima realizzazione di Restelli: 11-3. Al 5? Taflaj è costretto a uscire per un problema alla pianta del piede.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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