Si complica la corsa ai playoff della Tav Treviglio | ko con Piazza Armerina perde il 5° posto

Da bergamonews.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Treviglio ha subito una sconfitta contro una formazione di Piazza Armerina, perdendo così la possibilità di mantenere il quinto posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato favorevole agli avversari, che hanno conquistato i due punti necessari a scavalcare Treviglio nella graduatoria. La mancata vittoria complica la strada verso i playoff per la squadra locale.

La TAV Treviglio interrompe la sua corsa, lascia i due punti a Piazza Armerina e cede la quinta posizione. In terra siciliana, un primo quarto deludente compromette l’intera gara e, nonostante qualche segnale di ripresa, i biancoverdi non riescono più a riprendere il match: 81-74 il finale. Il quintetto di partenza per i biancoverdi è con Rubbini, Restelli, Reati, Taflaj e Marciuš. Il tecnico dei siciliani sceglie Vicente Benites, Almansi, Markovic, Cepic e Lepichev e l’avvio di match è tutto di stampo locale. Villa è costretto al timeout già al 2? (6-0), ma solo al 4? arriva la prima realizzazione di Restelli: 11-3. Al 5? Taflaj è costretto a uscire per un problema alla pianta del piede.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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