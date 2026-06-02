In occasione della Giornata Mondiale della Miastenia Gravis, l'ospedale Cardarelli si è illuminato di verde. La malattia si manifesta con sintomi come palpebre cadenti, visione doppia, affaticamento muscolare, e difficoltà nel parlare, masticare, deglutire o respirare. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e sulla gestione clinica della condizione. La luce verde rappresenta il simbolo di questa iniziativa di sensibilizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Palpebre cadenti, visione doppia, facile affaticamento dei muscoli di braccia e gambe, difficoltà a parlare, masticare, deglutire o respirare. Sono i sintomi più comuni della Miastenia Gravis, una malattia neuromuscolare autoimmune e rara che colpisce più frequentemente donne giovani (20-40 anni) e uomini sopra i 60 anni. Al Cardarelli di Napoli sono oltre 1.000 le persone prese in carico dall’ambulatorio presente già dal 2006 presso l’Unità operativa complessa di Neurofisiopatologia, diretta dal professor Francesco Habetswallner. In occasione del mese della Miastenia Gravis che inizia oggi 2 giugno, l’ospedale napoletano illumina di verde la propria facciata per sensibilizzare i cittadini su una malattia ancora non molto conosciuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giornata Mondiale della Miastenia Gravis, il Cardarelli si tinge di verde

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