Monreale si tinge di blu | il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo II

Il 2 aprile, Monreale sarà illuminata di blu in occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo. In Piazza Guglielmo II si svolgeranno iniziative e momenti di sensibilizzazione per coinvolgere la comunità locale. La città ha deciso di dedicare l’intera giornata alla tematica dell’autismo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e il dialogo tra cittadini e associazioni.

Il prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione, all’inclusione e al confronto. L’evento, patrocinato dal Comune di Monreale, si svolgerà in Piazza Guglielmo II nel cuore pulsante di attività ludiche, sportive e di approfondimento scientifico. L’iniziativa è promossa dall’Assessore allo Sport ed Eventi, Salvatore Giangreco, in stretta collaborazione con l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, e vede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche del territorio, che anche se in vacanza per le festività pasquali sono invitati a partecipare e di importanti realtà associative come Spazio Vitale e l’Associazione CRISS O. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo II Articoli correlati Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, 2 aprile: l’iniziativa #iopensoinblu per gli studentiIn vista del 2 aprile 2026, data in cui si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, il Gruppo nazionale Sportelli Autismo... Palazzo Campanella si tinge di viola per la Giornata mondiale contro il cancroCirillo: "Il Consiglio regionale della Calabria rinnova l’impegno nella lotta alle malattie oncologiche e nella promozione della prevenzione...