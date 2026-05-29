Udine si tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla

Notizia in breve

Sabato 30 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, evento che ha portato molte zone di Udine a essere illuminate di rosso. L’iniziativa ha coinvolto diverse strutture e spazi pubblici, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e di promuovere la ricerca scientifica. La giornata ha visto la partecipazione di associazioni e cittadini, con iniziative e illuminazioni simboliche.