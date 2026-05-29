Udine si tinge di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla

Da udinetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 30 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, evento che ha portato molte zone di Udine a essere illuminate di rosso. L’iniziativa ha coinvolto diverse strutture e spazi pubblici, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e di promuovere la ricerca scientifica. La giornata ha visto la partecipazione di associazioni e cittadini, con iniziative e illuminazioni simboliche.

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Sabato 30 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, un’occasione dedicata all’importanza della ricerca scientifica e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una patologia cronica che coinvolge milioni di persone nel mondo.Anche il Comune di Udine aderisce. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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