Busto Arsizio | la terra che rigenera vite e riscatto sociale

Domenica 19 marzo alle 17:00, il campo della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele a Busto Arsizio ospiterà un evento che unisce tematiche ambientali e sociali. L'iniziativa si svolgerà nel territorio locale e coinvolgerà la comunità in un momento dedicato alla rigenerazione e al riscatto attraverso attività legate all’ecologia e all’impegno sociale. La giornata si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione di pratiche sostenibili e solidali.

Domenica 19 marzo, alle ore 17:00, il campo della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele a Busto Arsizio ospiterà un evento che intreccia ecologia e riscatto umano. Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate organizza una celebrazione per la Giornata della Terra, con il sostegno del Comune di Busto Arsizio, trasformando la cura del creato in un’occasione di incontro tra natura e persone che cercano una nuova opportunità nella vita. Il legame tra tutela ambientale e reinserimento sociale nel Bustoalese. L’iniziativa proposta dal Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate non si limita alla tradizionale sensibilizzazione verso la salvaguardia del pianeta, nata negli Stati Uniti nel 1970 per coinvolgere i popoli in una mobilitazione globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: la terra che rigenera vite e riscatto sociale Notizie correlate Busto Arsizio – Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano il “Pirandello Pulp” al Sociale di Busto“Pirandello Pulp” infiamma Busto Arsizio: Dapporto e Troiano reinventano il teatro al Sociale Busto Arsizio si prepara a una serata teatrale fuori... Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La terra che aiuta chi ha sbagliato: il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate alla Valle di Ezechiele; Agenda del Verde Pulito - gli appuntamenti di aprile; Le decisioni della giunta comunale del 15 aprile 2026; La Valsabbina Millenium liquida Costa Volpino in gara-2 della semifinale play-off e vola in finale. La terra che aiuta chi ha sbagliato: il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate alla Valle di EzechieleDomenica il circolo ambientalista cattolico celebra la Giornata della Terra con un evento particolare domenica, nel campo della cooperativa Sociale La Valle di Ezechiele ... varesenews.it Il 25 aprile di Busto celebra le donne nella Resistenza e nella CostituenteSarà il tema al centro del discorso ufficiale affidato al professor Giorgio Vecchio. Ricco il programma di celebrazione dell'81esimo della Liberazione ... varesenews.it La terra che aiuta chi ha sbagliato: il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio-Gallarate alla Valle di Ezechiele - facebook.com facebook IFL2 Week 8: Trento vuole spodestare Milano, Brescia cerca riscatto, Busto Arsizio a caccia del primo acuto stagionale.. #2k26IFL2 #FIDAFGameday x.com