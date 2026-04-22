Giornata mondiale della Terra | le agende Ue al palo non fermano la necessità della transizione ecologica

In occasione della Giornata mondiale della Terra, si evidenzia come le attività ufficiali dell’Unione Europea siano state rallentate o sospese, ma ciò non ha impedito di mantenere vivo l’interesse per la transizione ecologica. Mentre alcuni eventi simbolici vengono organizzati, le questioni ambientali continuano a rimanere al centro dell’attenzione, anche se le agende politiche e legislative sembrano incontrare difficoltà nel portare avanti i progetti previsti.

Quest’anno, poi, l’edizione 2026 della Giornata della Terra avviene in piena “crisi di Hormutz” provocata dalla improvvida aggressione dell’Iran da parte della “coppia più brutta del mondo” Trump-Netanyahu. In questo quadro minaccioso e ricattatorio di una sorta di “guerra di tutti contro tutti” in cui i prepotenti della Terra cercano di trasformare l’evidente disordine mondiale in una rissa da saloon, con azioni e con un linguaggio che appena pochi anni fa avrebbero inorridito chiunque. In questo scenario da incubo il riflesso condizionato delle opinioni pubbliche è inevitabile che venga caratterizzato da paura e sconcerto, ponendo più attenzione al costo della benzina che, per esempio, al disastro senza precedenti delle plastiche nei mari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della Terra: le agende Ue al palo non fermano la necessità della transizione ecologica 22 aprile Giornata internazionale dellaTerra -10 gesti per salvarla #Scuola primaria Notizie correlate Giornata mondiale della Meteorologia. Allarme Onu: “Calore record per la Terra”Nella Giornata mondiale della Meteorologia, l’allarme del segretario generale delle Nazioni Unite. I lavori green sono ben pagati ma più precari, le disuguaglianze della transizione ecologicaQuando si parla di “green job”, il quadro che emerge sembra semplice: il futuro del lavoro è verde, ecologico, sostenibile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra 2026: attività e idee per educare i bambini alla sostenibilità - - Explora; Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Giornata della Terra 2026: Torniamo a sognare; Giornata della Terra 2026. Giornata della Terra 2026: Torniamo a sognareDal 13 al 22 aprile, per la 56ª Giornata Mondiale della Terra, molte città italiane si riempiono di eventi e iniziative. focusjunior.it Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in ItaliaIl cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove nel parco di Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra, dal 16 al 19 aprile. Ma non mancano appuntamenti anche a Milano, Firenze ... tg24.sky.it 56ª #Giornata Mondiale della #Terra. Torna a battere il #cuore per il #Pianeta con #OnePeopleOnePlanet facebook Oggi è il 20 aprile, la giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sulla cannabis. E mentre il mondo avanza verso modelli più razionali, l'Italia resta immobile tra pregiudizi e mercato nero. È tempo di cambiare, con pragmatismo e coraggio. Aiutaci a farlo: x.com