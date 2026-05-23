La scuola dell' infanzia in festa al Lavello anche una tela di oltre 200 metri con le creazioni dei bambini
Venerdì 22 maggio, 96 bambini della scuola dell'infanzia di via Lavello hanno partecipato a una festa di fine anno, con le famiglie e gli insegnanti. Durante l’evento è stata esposta una tela di oltre 200 metri con le creazioni dei bambini. La cerimonia si è svolta tra lungoadda e monastero, coinvolgendo i presenti in un momento di celebrazione e condivisione.
Una festa speciale e coinvolgente tra lungoadda e monastero. Nella serata di venerdì 22 maggio, i 96 bambini della scuola dell’infanzia di via Lavello, insieme alle loro famiglie e alle insegnanti, hanno vissuto un momento importante per festeggiare l’ormai vicina conclusione dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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