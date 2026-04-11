Pavullo oltre cento bambini alla Festa con i carabinieri forestali

Ieri mattina, presso la caserma del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Pavullo nel Frignano, si è tenuta la Festa di Primavera dedicata ai bambini del territorio montano. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento giovani, coinvolti in attività di educazione ambientale promosse dai militari. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per incontrare i più giovani e sensibilizzarli sui temi della tutela ambientale.