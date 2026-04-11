Pavullo oltre cento bambini alla Festa con i carabinieri forestali
Ieri mattina, presso la caserma del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Pavullo nel Frignano, si è tenuta la Festa di Primavera dedicata ai bambini del territorio montano. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento giovani, coinvolti in attività di educazione ambientale promosse dai militari. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per incontrare i più giovani e sensibilizzarli sui temi della tutela ambientale.
Si è svolta ieri mattina, 10 aprile, presso la Caserma del Nucleo carabinieri Forestale di Pavullo nel Frignano, la Festa di Primavera con i Carabinieri Forestali, iniziativa di educazione ambientale rivolta alle giovani generazioni del territorio montano.All’evento hanno partecipato le classi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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