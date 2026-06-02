Durante le celebrazioni del 2 giugno, il presidente del Consiglio ha partecipato alla parata celebrativa e ha espresso orgoglio e gratitudine per chi ha contribuito alla costruzione dell’Italia negli ultimi ottant’anni. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, e ha incluso l’ammainabandiera e momenti commemorativi. La presenza del presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza dell’evento, che ricorda la nascita della Repubblica italiana.

Giorgia Meloni presente alle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. La presidente del Consiglio è rimasta accanto al presidente Sergio Mattarella durante la deposizione della corona all’Altare della Patria e poi in tribuna ai Fori Imperiali per la tradizionale sfilata militare. Seduta tra i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, Meloni ha seguito la rivista delle Forze Armate. Il messaggio sui social Sui suoi canali social Meloni ha dedicato un post agli 80 anni della Repubblica. Ha sottolineato che il 2 giugno non è solo una data da ricordare, ma il racconto di un percorso costruito dagli italiani con sacrifici, coraggio, unità e solidarietà, generazione dopo generazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Giorgia Meloni alla parata del 2 giugno: “Ottant’anni di Repubblica, orgoglio e gratitudine per chi ha costruito l’Italia”

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Perché il 2 Giugno è Così Importante per lItalia

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