Giordano in Jazz 2026 | cinque stelle internazionali live in città

Cinque artisti internazionali sono in programma per il festival Giordano in Jazz 2026, che si terrà quest’estate. L’evento, nato nel 2015 e ormai consolidato, torna con un cartellone che combina musica italiana e nuove voci. La manifestazione, dopo oltre dieci anni di successi, si prepara a offrire concerti live di rilievo internazionale in città. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama jazzistico nazionale.

Oltre dieci anni e una nuova, ambiziosa estate. Il Giordano in Jazz, nato nel 2015 e diventato in un decennio uno degli appuntamenti più attesi del panorama jazzistico nazionale, alza il sipario sulla sua edizione estiva 2026 con un cartellone che incrocia pianismo italiano d’autore, nuove voci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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