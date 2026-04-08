Perugia città degli studenti | nell’ex Inpdap nasce un campus a cinque stelle

A Perugia, nell’edificio dell’ex Inpdap situato in Largo Cacciatori delle Alpi 32, è previsto l’apertura di uno studentato di alta qualità in vista della prossima stagione universitaria. La struttura sarà destinata ad accogliere studenti, offrendo servizi e servizi di livello superiore. La realizzazione di questo nuovo campus si inserisce nel progetto di potenziamento delle strutture dedicate agli studenti nel centro della città.

Perugia, 8 aprile 2026 – Uno studentato a cinque stelle è pronto ad aprire nella prossima stagione universitaria nello stabile dell’ex Inpdap a Largo Cacciatori delle Alpi 32. Il prestigioso immobile, 8 piani ai piedi del centro storico, affaccio sul complesso monumentale del Santa Giuliana, era stato messo in vendita da Invimit Italia per conto dell’Inps; ora dopo anni di black out è stato acquistato dalla società umbra Galfac Srl, che ha affidato la ristrutturazione all’azienda collegata di costruzioni “Il vecchio mattone immobiliare“. I lavori di recupero sono iniziati in questi giorni, con l’apertura del cantiere, il 27 marzo scorso. Uno... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia città degli studenti: nell’ex Inpdap nasce un campus a cinque stelle Curiosità, sulla Terrazza degli Innamorati nasce "Trentinara sotto le stelle"“Geometrie emozionali, un cielo stellato e nastri colorati avvolgono le case raccontando valori universali: lotta al cancro, salute mentale, tutela... Scuole e istituzioni unite per il benessere degli studenti: nasce "Relazioni al Centro"L’obiettivo è ambizioso: leggere il disagio giovanile non come una criticità individuale, ma come un segnale che interpella l’intero contesto... Temi più discussi: Perugia città degli studenti: nell’ex Inpdap nasce un campus a cinque stelle; Università di Perugia, piano di assunzioni di portata storica: 54 nuovi docenti tra ricercatori e professori; Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, vergogna della mamma: Ho sbagliato, dovevo controllarlo di più; Atomi di immaginazione - Giovani talenti creano la scienza - Università di Catania. Perugia città degli studenti: nell’ex Inpdap nasce un campus a cinque stelleLo stabile chiuso da anni è stato acquistato dalla società umbra Galfac Srl. Lavori in corso per la ristrutturazione. A fine anno in arrivo 151 posti letti ... lanazione.it Università di Perugia resta in bassa classifica nel ranking mondiale Qs: in 11 anni perse 250 posizioniCome lo scorso anno l’ateneo del capoluogo umbro si colloca nella forbice tra le 801 e gli 850 posti su un totale di 1.504. Indici in miglioramento ma non basta ... corrieredellumbria.it Città di castello Perugia Ma com'è Una meraviglia. Lui è Rocco di circa 4 anni. Vittima di abbandono. Trovato in condizioni disperate fu recuperato consegnato all'ASL, curato, chippato, sterilizzato, vaccinato e purtroppo risultato positivo FIV/FELV. Al moment - facebook.com facebook