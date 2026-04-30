Colli Euganei | nasce il Museum tra storia e realtà virtuale a Baone

Il 29 aprile 2026 è stato inaugurato il nuovo Museum a Villa Beatrice d’Este, situata nel comune di Baone, nei Colli Euganei. La struttura unisce elementi storici e tecnologie di realtà virtuale, offrendo un’esperienza immersiva ai visitatori. L’ingresso è gratuito per i residenti della provincia di Padova durante i primi due mesi di apertura. La villa è ora aperta al pubblico con questa nuova esposizione.

? Cosa sapere Inaugurato il 29 aprile 2026 il Museum a Villa Beatrice d’Este a Baone.. Ingresso gratuito per i residenti della provincia di Padova nei primi due mesi.. Il 29 aprile 2026, la storica Villa Beatrice d’Este a Baone ha aperto le porte al nuovo Museum, un centro espositivo dedicato ai Colli Euganei che integra realtà virtuale e installazioni interattive per raccontare l’identità del territorio. L'iniziativa nasce da un progetto di recupero di una dimora storica, frutto della collaborazione tra la Provincia di Padova, le amministrazioni locali e il sostegno finanziario della Fondazione Cariparo. Situato in cima al monte Gemola, lo spazio offre un percorso immersivo pensato per connettere la storia locale alle nuove tecnologie digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colli Euganei: nasce il Museum tra storia e realtà virtuale a Baone Notizie correlate Ru-mòre: a Roma nasce il festival diffuso che esplora i confini tra cinema, realtà virtuale e AIIl quartiere San Lorenzo di Roma si prepara a trasformarsi in una piazza internazionale dell’audiovisivo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Veneto, Ca’ Lustra Zanovello: Cantine Aperte 2026; Le Cene in Vigna compiono dieci anni: tra vino, tramonti e Colli Euganei ecco tutte le opportunità; Parco dei Colli Euganei: un gioiello verde a pochi chilometri da Padova; BAONE | A VILLA BEATRICE NASCE ‘MUSEUM’ PER RACCONTARE GLI EUGANEI. Colli Euganei, riemergono le cave di pietra con cui i Romani costruirono l'antica PadovaPADOVA - Una scoperta che aiuta a capire molto della Padova di epoca romana. Le pietre utilizzate per costruire l’Arena ai giardini, il teatro Zairo sotto il Prato della Valle e le ... ilgazzettino.it Sui Colli Euganei nasce il cammino dell’arte: Teolo lancia il suo itinerario tra natura e installazioniOtto opere site-specific, realizzate con materiali sostenibili, daranno vita a Teolo Arte Natura: un percorso emozionale tra paesaggio, storia e creatività contemporanea ... metropolitano.it Anello dei Colli Euganei: 60 km di bellezza immersi nel verde passando per il Castello del Catajo, Monselice, Este, Abbazia di Praglia e Castello di Valbona. - facebook.com facebook