Un giocatore del Napoli ha dichiarato di non avere parole per descrivere il momento attuale, aggiungendo che si rivedranno presto. La squadra continua a affrontare problemi fisici, con infortuni che hanno caratterizzato tutta la stagione. La sequenza di problemi muscolari e lesioni ha coinvolto diversi elementi del team, influenzando le prestazioni e la continuità in campionato. La situazione si trascina anche dopo la fine del campionato.

La ‘maledizione’ degli infortuni che ha colpito il Napoli sta durando anche dopo la conclusione della stagione. Billy Gilmour, nel corso dell’amichevole della sua Scozia contro il Curacao, ha infatti riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro che, di fatto, gli impedirà di partecipare all’imminente. Lo stesso centrocampista del Napoli, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha commentato su questo episodio così sfortunato. Le parole di Gilmour. “Non ho le parole per descrivere come mi sento in questo momento. Essere così vicino a un sogno dell’infanzia, di giocare in una Coppa del Mondo, e ora mi è stato tolto con un infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gilmour: “Non ho parole per descrivere questo momento, ci vediamo presto”

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