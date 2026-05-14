Javier Zanetti sui social | Non ci sono più parole per descrivere quanto è speciale il lavoro fatto da questo gruppo | uomini veri

Un ex giocatore noto ha espresso sui social media il suo apprezzamento per un gruppo di lavoro, descrivendo il loro impegno come molto significativo. Ha scritto che non ci sono più parole per spiegare quanto sia speciale l’attività svolta da queste persone, definendole “uomini veri”. La sua dichiarazione si rivolge a un gruppo che ha lavorato con dedizione e impegno, senza aggiungere dettagli specifici sui loro obiettivi o attività.

Inter News 24 Javier Zanetti sui social: «Non ci sono più parole per descrivere quanto è speciale il lavoro fatto da questo gruppo». Segui le ultimissime. La conquista della decima Coppa Italia della storia ha scatenato la gioia del mondo Inter. Tra che hanno celebrato sui social questo traguardo leggendario non poteva mancare Javier Zanetti, capitano del Triplete e attuale Vice Presidente del club. Attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto rendere omaggio a un gruppo capace di scrivere una nuova pagina indelebile del calcio italiano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier Zanetti (@javierzanetti) Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

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