Pisa Hiljemark dopo la sconfitta contro il Parma | Non ci sono molte parole per descrivere quanto successo oggi

Dopo la sconfitta contro il Parma, il centrocampista del Pisa ha commentato con poche parole l'esito della partita, affermando che non ci sono molte parole per descrivere quanto successo oggi. La squadra toscana ha perso di misura allo stadio Tardini, in una sfida valida per la 34ª giornata di Serie A. Il Parma ha conquistato tre punti fondamentali in questa occasione.

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