Gila-Napoli azzurri in pole | tutti i nomi per Allegri

Il Napoli sta accelerando per il difensore della Lazio, Mario Gila, considerato uno dei profili più seguiti. La società azzurra sembra in vantaggio rispetto ad altre squadre per acquisire il giocatore. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi. Nessuna altra informazione sui possibili altri candidati o sulle modalità di trasferimento è stata resa pubblica.

Il Napoli accelera per Mario Gila. Il difensore della Lazio è uno dei profili più seguiti dalla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto arretrato. Al momento, il club partenopeo sarebbe avanti rispetto alla concorrenza nella corsa al centrale spagnolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il Napoli è oggi in pole per Gila. La Lazio, però, non ha intenzione di aprire facilmente alla cessione. Il club biancoceleste fa muro e valuta con attenzione la situazione contrattuale del calciatore. Il contratto del difensore scade nel 2027. Questo dettaglio può incidere sulle prossime valutazioni della Lazio. In caso di permanenza senza rinnovo, infatti, il rischio sarebbe quello di arrivare alla prossima estate con un potere negoziale molto più basso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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