Il club sta valutando quattro possibili acquisti per il reparto offensivo e di centrocampo, con nomi che vanno dal difensore, alla mezzala fino all’attaccante centrale. Tra le opzioni ci sono giocatori come Sorloth e Gila. Per quanto riguarda l’attacco, sono stati fatti sondaggi anche con Vlahovic, Kean e Lewandowski, anche se le richieste economiche di questi ultimi sono state considerate molto alte.

"Dovremo rivedere il numero di giocatori in rosa", ha detto Max Allegri a Verona. Sì, ma la questione in estate non sarà solo numerica: servirà bilanciare quantità e qualità. Il Milan dovrà allungare la rosa e rinforzarla, processo non facile a prescindere, ancora più complesso in un'estate in cui dovrebbero arrivare i soldi della Champions, pur restando centrale il controllo dei conti. Inutile aspettarsi una pioggia di spese. A cinque giornate dalla fine del campionato, tutti i nomi sul tavolo per le quattro posizioni principali da coprire. La punta è alfa e omega del mercato del Milan. Le attenzioni principali vanno al numero 9. La spesa principale sarà per il numero 9.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quattro giocatori per cambiare il Milan di Allegri. Difensore, mezzala, 9: da Sorloth a Gila, tutti i nomi

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