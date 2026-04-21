Il Milan sta cercando di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, valutando diversi profili per diversi ruoli. Per la difesa si ipotizza un nuovo acquisto come possibile alternativa a quelli attuali. In mediana, il nome più citato è un centrocampista tedesco, mentre in attacco si fanno diversi nomi, tra cui un attaccante polacco e uno italiano. Per l’attacco, inoltre, si valuta anche un attaccante già in Italia.

"Dovremo rivedere il numero di giocatori in rosa", ha detto Max Allegri a Verona. Sì, ma la questione in estate non sarà solo numerica: servirà bilanciare quantità e qualità. Il Milan dovrà allungare la rosa e rinforzarla, processo non facile a prescindere, ancora più complesso in un'estate in cui dovrebbero arrivare i soldi della Champions, pur restando centrale il controllo dei conti. Inutile aspettarsi una pioggia di spese. A cinque giornate dalla fine del campionato, tutti i nomi sul tavolo per le quattro posizioni principali da coprire. La punta è alfa e omega del mercato del Milan. Le attenzioni principali vanno al numero 9. La spesa principale sarà per il numero 9.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quattro giocatori per cambiare il Milan di Allegri. Difensore, mezzala, 9: da Vlahovic a Gila, tutti i nomi

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