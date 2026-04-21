Quattro giocatori per cambiare il Milan di Allegri Difensore mezzala 9 | da Vlahovic a Gila tutti i nomi
Il Milan sta cercando di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, valutando diversi profili per diversi ruoli. Per la difesa si ipotizza un nuovo acquisto come possibile alternativa a quelli attuali. In mediana, il nome più citato è un centrocampista tedesco, mentre in attacco si fanno diversi nomi, tra cui un attaccante polacco e uno italiano. Per l’attacco, inoltre, si valuta anche un attaccante già in Italia.
"Dovremo rivedere il numero di giocatori in rosa", ha detto Max Allegri a Verona. Sì, ma la questione in estate non sarà solo numerica: servirà bilanciare quantità e qualità. Il Milan dovrà allungare la rosa e rinforzarla, processo non facile a prescindere, ancora più complesso in un'estate in cui dovrebbero arrivare i soldi della Champions, pur restando centrale il controllo dei conti. Inutile aspettarsi una pioggia di spese. A cinque giornate dalla fine del campionato, tutti i nomi sul tavolo per le quattro posizioni principali da coprire. La punta è alfa e omega del mercato del Milan. Le attenzioni principali vanno al numero 9. La spesa principale sarà per il numero 9.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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