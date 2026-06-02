Giardino all’italiana nel Cortile d’onore di Montecitorio presentazione con Fontana
Mercoledì 3 giugno, nel Cortile d’Onore di Montecitorio, si terrà la presentazione di un giardino all’italiana destrutturato dai colori bianco, rosso e verde, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica. L’evento inizierà alle ore 14 e sarà accompagnato dalla presenza di una fontana.
ROMA – Mercoledì 3 giugno, a partire dalle ore 14, nel Cortile d’Onore di Montecitorio viene presentato un giardino all’italiana destrutturato con i colori bianco rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica. Interviene nell’occasione il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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