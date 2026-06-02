Giardino all’italiana nel Cortile d’onore di Montecitorio presentazione con Fontana

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno, nel Cortile d’Onore di Montecitorio, si terrà la presentazione di un giardino all’italiana destrutturato dai colori bianco, rosso e verde, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica. L’evento inizierà alle ore 14 e sarà accompagnato dalla presenza di una fontana.