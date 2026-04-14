Carpi 50 biciclette all' asta per solidarietà nel Cortile d' Onore di Palazzo dei Pio

A Carpi si tiene un'asta di solidarietà nel Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio, dove saranno messe in vendita cinquanta biciclette. L'evento è programmato per sabato 18 aprile, con inizio alle ore 9. Le biciclette sono state messe all'asta per raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La vendita si svolge in un contesto pubblico e aperto a chi desidera partecipare.

Sono cinquanta le biciclette messe in vendita al miglior offerente nell'asta di solidarietà che si svolge sabato 18 aprile, a partire dalle 9.30, nel Cortile d'onore di Palazzo dei Pio.Promossa dalla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, l'asta propone mezzi di diverse fogge e misure.🔗 Leggi su Modenatoday.it Visita guidata del Palazzo dei Pio e di Piazza Martiri a CarpiUn viaggio nel cuore della storia carpigiana, tra sale nobiliari, intrighi di corte e leggende che ancora sussurrano tra le pietre. Tragedia ad Alpignano: uomo caduto nel cortile dei garage di un palazzo, mortoIl cadavere di un italiano di 54 anni è stato trovato nel cortile dei garage di un palazzo di via Diaz ad Alpignano, dove l'uomo risiedeva, nel...