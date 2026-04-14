Montecitorio – Un secolo d’arte proiezione in anteprima con Fontana
Mercoledì 15 aprile alle 15 si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari una proiezione in anteprima dello speciale “Montecitorio – Un secolo d’arte”, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con la Camera dei deputati. Il documentario è stato diretto dal regista Fabrizio Marini e si concentrerà sulla storia artistica dell’edificio parlamentare. L’evento rappresenta una presentazione esclusiva del lavoro prima della sua diffusione pubblica.
ROMA – Mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari si svolgerà in anteprima la proiezione dello speciale realizzato da Rai Cultura in collaborazione con la Camera dei deputati “Montecitorio – Un secolo d’arte”, autore e regista Fabrizio Marini. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Intervengono Enrico Maria Dal Pozzolo, professore associato presso l’Università di Verona, dipartimento Culture e Civiltà, Fabrizio Zappi, direttore Rai Cultura ed Educational. Il dibattito, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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