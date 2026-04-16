Allarme voli | l’Europa rischia il blackout del carburante a breve

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa, si teme un possibile stop alle forniture di carburante per l’aviazione nei prossimi mesi. La crisi energetica mondiale, alimentata dalle tensioni militari in Iran, ha portato a una diminuzione delle scorte disponibili. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le compagnie aeree si preparano a eventuali difficoltà nelle forniture di combustibile. La questione riguarda un rischio concreto di interruzione nel breve termine.

L’Europa rischia di restare senza carburante per l’aviazione entro sei settimane a causa della crisi energetica globale scatenata dalle tensioni militari in Iran. Il blocco dello Stretto di Hormuz minaccia il transito di un terzo del petrolio mondiale, mettendo a rischio la stabilità economica e i trasporti internazionali. L’allarme di Birol sulla disponibilità di jet fuel. Le scorte europee di carburante destinato agli aerei potrebbero esaurirsi in meno di un mese e mezzo. Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, ha lanciato un avvertimento riguardo la possibilità di cancellazioni dei voli nel brevissimo periodo. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

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