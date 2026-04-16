Allarme voli | l’Europa rischia il blackout del carburante a breve

In Europa, si teme un possibile stop alle forniture di carburante per l’aviazione nei prossimi mesi. La crisi energetica mondiale, alimentata dalle tensioni militari in Iran, ha portato a una diminuzione delle scorte disponibili. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le compagnie aeree si preparano a eventuali difficoltà nelle forniture di combustibile. La questione riguarda un rischio concreto di interruzione nel breve termine.

L’Europa rischia di restare senza carburante per l’aviazione entro sei settimane a causa della crisi energetica globale scatenata dalle tensioni militari in Iran. Il blocco dello Stretto di Hormuz minaccia il transito di un terzo del petrolio mondiale, mettendo a rischio la stabilità economica e i trasporti internazionali. L’allarme di Birol sulla disponibilità di jet fuel. Le scorte europee di carburante destinato agli aerei potrebbero esaurirsi in meno di un mese e mezzo. Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, ha lanciato un avvertimento riguardo la possibilità di cancellazioni dei voli nel brevissimo periodo. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

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