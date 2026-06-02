Giappone | forte scossa di magnitudo 5.9 sotto le acque di Honshu

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di magnitudo 5.9 si è verificata sotto le acque di Honshu, in Giappone. La placca pacifica si è spostata, contribuendo all’evento sismico. Le autorità giapponesi monitorano con sistemi di allerta avanzati e boe sismiche per prevenire tsunami e avvisare la popolazione in tempo reale. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime finora.

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? Domande chiave Come influisce lo scivolamento della placca pacifica su questo nuovo sisma?. Quali tecnologie utilizzano le autorità giapponesi per prevenire nuovi tsunami?. Perché la profondità di 12 km rende questo evento particolarmente critico?. Cosa separa questa scossa dal devastante terremoto del 2011?.? In Breve Sisma avvenuto il 1 giugno 2026 alle ore 12:34 fuso orario asiatico. Ipocentro localizzato a 12 km di profondità sotto il livello del mare. Subduzione della placca pacifica sotto le placche di Okhotsk e Filippine. Area situata nella Cintura di Fuoco del Pacifico con alta sismicità. Un forte sisma di magnitudo 5.9 scuote l’oceano al largo di Honshu il 1° giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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