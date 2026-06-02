Giappone | forte scossa di magnitudo 5.9 sotto le acque di Honshu

Notizia in breve

Una scossa di magnitudo 5.9 si è verificata sotto le acque di Honshu, in Giappone. La placca pacifica si è spostata, contribuendo all’evento sismico. Le autorità giapponesi monitorano con sistemi di allerta avanzati e boe sismiche per prevenire tsunami e avvisare la popolazione in tempo reale. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime finora.