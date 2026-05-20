Giappone scossa di magnitudo 5.6 alle Ryukyu | nessun pericolo tsunami

Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata nelle isole Ryukyu in Giappone. L’ipocentro si trova a circa 56 chilometri di profondità, e al momento non sono stati segnalati rischi di tsunami. Le placche tettoniche sotto la Fossa delle Ryukyu interagiscono in modo complesso, causando l’attività sismica nella zona. Non ci sono state evacuazioni o danni segnalati, e le autorità monitorano la situazione in attesa di eventuali sviluppi.

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