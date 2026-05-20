Giappone scossa di magnitudo 5.6 alle Ryukyu | nessun pericolo tsunami
Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata nelle isole Ryukyu in Giappone. L’ipocentro si trova a circa 56 chilometri di profondità, e al momento non sono stati segnalati rischi di tsunami. Le placche tettoniche sotto la Fossa delle Ryukyu interagiscono in modo complesso, causando l’attività sismica nella zona. Non ci sono state evacuazioni o danni segnalati, e le autorità monitorano la situazione in attesa di eventuali sviluppi.
? Punti chiave Perché l'ipocentro a 56 km ha evitato lo tsunami?. Come interagiscono le placche sotto la Fossa delle Ryukyu?. Quali rischi derivano dalla velocità di subduzione della placca oceanica?. Cosa accadde nel 1911 con il terremoto di magnitudo 8.1?.? In Breve Ipocentro a 56 km di profondità ha mitigato l'impatto dell'energia sismica. Placca del Mar delle Filippine subduce sotto quella Euroasiatica di 50-65 mm annui. Storico terremoto del 1911 a Kikai raggiunse magnitudo 8.1 con violento tsunami. Sisma del 2010 a Okinawa registrò magnitudo tra 5.5 e 7.0 con feriti. Un terremoto di magnitudo 5.6 ha scosso le Isole Ryukyu alle ore 10:46 locali di mercoledì 20 maggio 2026, con l’epicentro situato in mare a nord dell’isola di Okinawa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 nel Giappone occidentale: nessun allarme tsunami
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