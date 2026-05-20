Giappone scossa di magnitudo 5.6 alle Ryukyu | nessun pericolo tsunami

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata nelle isole Ryukyu in Giappone. L’ipocentro si trova a circa 56 chilometri di profondità, e al momento non sono stati segnalati rischi di tsunami. Le placche tettoniche sotto la Fossa delle Ryukyu interagiscono in modo complesso, causando l’attività sismica nella zona. Non ci sono state evacuazioni o danni segnalati, e le autorità monitorano la situazione in attesa di eventuali sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Perché l'ipocentro a 56 km ha evitato lo tsunami?. Come interagiscono le placche sotto la Fossa delle Ryukyu?. Quali rischi derivano dalla velocità di subduzione della placca oceanica?. Cosa accadde nel 1911 con il terremoto di magnitudo 8.1?.? In Breve Ipocentro a 56 km di profondità ha mitigato l'impatto dell'energia sismica. Placca del Mar delle Filippine subduce sotto quella Euroasiatica di 50-65 mm annui. Storico terremoto del 1911 a Kikai raggiunse magnitudo 8.1 con violento tsunami. Sisma del 2010 a Okinawa registrò magnitudo tra 5.5 e 7.0 con feriti. Un terremoto di magnitudo 5.6 ha scosso le Isole Ryukyu alle ore 10:46 locali di mercoledì 20 maggio 2026, con l’epicentro situato in mare a nord dell’isola di Okinawa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

giappone scossa di magnitudo 56 alle ryukyu nessun pericolo tsunami
© Ameve.eu - Giappone, scossa di magnitudo 5.6 alle Ryukyu: nessun pericolo tsunami
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 nel Giappone occidentale: nessun allarme tsunami

Video Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 nel Giappone occidentale: nessun allarme tsunami

Sullo stesso argomento

Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5: avvistato uno tsunami, treni sospesiUn forte terremoto ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku: treni sospesi, la scossa di magnitudo 7,5 ha generato uno tsunami.

Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.4. Tsunami con onde di 80 centimetri sul porto di KujiTokyo, 20 aprile 2026 – Un forte terremoto è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora...

giappone scossa di magnitudoSpaventosa scossa di terremoto nella notte, si temono danniPaurosa scossa di terremoto, di magnitudo 5,6, alle 2.49 locali, nel sud del Giappone. Il sisma, che ha destato la popolazione, ha creato non poca paura. L’epicentro, infatti, è stato registrato ad ... zoom24.it

Terremoto a Hokkaido in Giappone con scossa di magnitudo 6,1, la previsione sul mega-sisma si è avverataTerremoto di magnitudo 6.1 nel nord del Giappone. La scossa a circa 96 km di profondità a Hokkaido non ha provocato allarme tsunami ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web