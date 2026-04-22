Una scossa di magnitudo 5.9 si è verificata al largo della costa nord-orientale dell’isola di Honshu, in Giappone, martedì alle 20:44 italiane. L’evento ha interessato le acque della regione, senza segnalazioni di danni immediati. Le autorità locali hanno emesso un’allerta a causa del movimento sismico, che ha coinvolto le placche tettoniche dell’area. La terra non è stata interessata da crolli o incidenti rilevanti fino a questo momento.

Una nuova scossa sismica di magnitudo 5.9 ha colpito le acque al largo della costa nord-orientale dell’isola di Honshu, in Giappone, martedì alle ore 20:44 italiane. L’evento, registrato dal Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze (GFZ) alle 18:44 GMT, si è verificato a una profondità di circa 40,7 chilometri, con un epicentro situato alle coordinate 40.21 gradi di latitudine nord e 143.02 gradi di longitudine est. La popolazione locale ha avvertito le vibrazioni, mentre le autorità locali mantengono un monitoraggio costante sulla sequenza che sta interessando la zona. Dinamiche tettoniche e rischi di subduzione nel Pacifico. Il recente...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, scossa di magnitudo 5.9 a Honshu: allerta per le placche

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 nel Giappone occidentale: nessun allarme tsunami

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