Gianmarco Tamberi | Ho il ginocchio del saltatore le terapie con 15 aghi nel tendine sono una tortura

Il saltatore italiano, vincitore di una medaglia d’oro olimpica, ha recentemente raccontato le difficoltà legate alla cura del suo ginocchio. Ha descritto le terapie con quindici aghi nel tendine come un processo molto doloroso e estenuante. Ha spiegato che questi interventi di manutenzione fisica richiedono un impegno particolare, portando via molte energie sia fisiche sia mentali.

Il saltatore azzurro, oro olimpico, ha parlato di una aspetto invisibile della routine di atleta. Tamberi ha spiegato quanto siano dolorosi i "lavori di manutenzione" per il suo fisico: "È un impegno a parte, diverso, doloroso e porta via tante energie mentali".🔗 Leggi su Fanpage.it

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