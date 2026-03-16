Il marchio Alexander McQueen in profonda crisi | a Novara 38 persone licenziate

A Novara, 38 dipendenti del marchio Alexander McQueen sono stati licenziati a causa di una crisi aziendale annunciata alla fine di gennaio 2026. La notizia si aggiunge a voci di problemi finanziari che circolavano già da settimane e rappresenta un impatto significativo sul personale locale. La situazione ha portato alla cessazione dei rapporti di lavoro per un numero considerevole di lavoratori della sede piemontese.

La profonda crisi annunciata alla fine del mese di gennaio 2026 (in realtà se ne parlava da ben prima) purtroppo è diventata realtà e le conseguenze più pesanti riguardano proprio Novara. Il marchio di moda Alexander McQueen ha annunciato 54 licenziamenti su un totale di 181 nelle sue tre sedi italiane (Scandicci e Parabiago). Per parlare di numeri novaresi i tagli sono 38 su un totale di 105 lavoratori (si arriva a 113 con la parte dirigenziale). "Tutto lo sviluppo di McQueen è praticamente a Novara con i capi di abbigliamento; a Scandicci viene realizzata pelletteria, a Parabiago le sneakers, - spiega Cristian Bertuletti, segretario Filctem Cgil - è da ottobre che c'è questo problema, che si parla di esuberi e da allora, cinque mesi, i lavoratori sanno che verranno licenziati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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