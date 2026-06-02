genova quarantunenne morto dopo essere stato colpito dal taser ora sono diventati quattro i carabinieri indagati

A Genova, un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser. Ora sono quattro i carabinieri sotto indagine. I due militari che hanno utilizzato lo strumento sono accusati di omicidio colposo. La procura ha aperto un fascicolo e sta esaminando le circostanze dell’intervento. La vicenda riguarda il modo in cui sono state gestite le scariche elettriche e le eventuali responsabilità dei militari coinvolti.

Sono quattro i carabinieri indagati per la morte di Elton Bani, il quarantunenne albanese deceduto il 17 agosto 2025 dopo essere stato colpito dal taser di due carabinieri che sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. I due risultano adesso indagati anche per falso ideologico in atto pubblico, insieme ad altri due colleghi che erano con loro durante l’intervento richiesto quella mattina dai sanitari del 118 che avevano trovato l’uomo in stato di agitazione e avevano chiesto un supporto. perché Bani era molto agitato: aveva fatto avanti e indietro con l’auto dopo la lite con altro vicino. Poi era rimasto in macchina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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