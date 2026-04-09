Morto a 21 anni in cantiere dopo essere stato schiacciato dal muletto | 4 a giudizio

Quattro persone sono state chiamate a comparire davanti al giudice in merito alla morte di un ragazzo di 21 anni avvenuta il 28 giugno 2024 in un cantiere. La procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio per gli indagati coinvolti nell’incidente sul lavoro, durante il quale il giovane è stato schiacciato da un muletto. L’indagine è ancora in corso e i dettagli sull’accaduto sono stati resi noti nelle ultime ore.

La procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio per i quattro indagati coinvolti nella morte di Angelo Giardina, il 21enne rimasto ucciso il 28 giugno 2024 in un incidente sul lavoro. Il giovane, che lavorava senza regolare assunzione in una ditta di movimento terra, fu. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Bernate Ticino, uomo di 37 anni morto sul lavoro schiacciato da un mulettoBernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Morto operaio 59enne: è stato schiacciato da un mezzo mentre lavorava in un cantiere in AbruzzoL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio a Pietra Liri (Cappadocia, provincia di L'Aquila), nel cantiere della nuova centrale... Temi più discussi: Vicenza, 21enne scivola in un torrente e muore annegato: recuperato il corpo; Scivola nel torrente durante la gita di Pasquetta: muore a 21 anni davanti agli amici; Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano; Morto nello schianto a 21 anni Arrestato l’amico alla guida. Incidente a Milano, si schianta con la Porsche contro le auto parcheggiate: Lorenzo morto a 21 anniTragedia nel centro di Milano dove si è verificato un gravissimo incidente. Un 21enne ha perso il controllo della sua Porsche finendo contro le auto parcheggiate. Lorenzo è morto poco dopo in ospedale ... notizie.it Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a MilanoUn'altra giovane vita spezzata sulle strade milanesi: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Insieme a lui a bordo nell'auto a noleggio da 160mila euro anche due amiche ... milanotoday.it L’attore svizzero Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l’8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie. Grande interprete di stampo inter - facebook.com facebook L'attore Mario Adorf è morto all'età di 95 anni a Parigi. Lo dice la Dpa citando l'agente da celebre star italo-tedesca. #ANSA x.com