A Genova un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione poco dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso con un antidolorifico. La diagnosi iniziale indicava una lombalgia, ma le perizie dei consulenti del giudice hanno rivelato che si trattava di una dissezione dell’aorta. È stato richiesto un processo contro un medico del pronto soccorso coinvolto in quella vicenda.

Lo hanno trovato morto in casa pochi giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova. La causa del decesso, accertata dall’autopsia: dissezione aortica con rottura, è morto dissanguato. La vittima, un uomo di 60 anni, si era presentato al pronto soccorso il primo maggio 2022 lamentando un dolore toracico. Nonostante il sintomo allarmante, è stato dimesso con diagnosi di mal di schiena e terapia per il dolore. Successivamente, a casa, le condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso per emorragia interna causata dalla dissezione dell’aorta. Secondo quanto emerso nel procedimento penale, la tac eseguita in pronto soccorso avrebbe dovuto far scattare ulteriori accertamenti prima della dimissione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, trovato morto in casa dopo essere stato dimesso con un antidolorifico, chiesto il processo per un medico del pronto soccorso

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