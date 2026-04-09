Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical | gli Umpa Lumpa e Willy Wonka in scena al teatro Apparte

A Palermo arriva al Teatro Apparte uno spettacolo musicale ispirato al romanzo di Roald Dahl. La produzione vede in scena i personaggi degli Umpa Lumpa e Willy Wonka, protagonisti di un’avventura ricca di musica e colori. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione teatrale e si rivolge a un pubblico di tutte le età. Lo spettacolo è previsto per questa settimana nel teatro cittadino.

Arriva a Palermo uno degli spettacoli più attesi della stagione: “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical”, ispirato al celebre romanzo di Roald Dahl, pronto a conquistare il pubblico del Teatro Apparte con un’avventura straordinaria tra musica, colori e immaginazione.Lo spettacolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: "Cavalleria rusticana - il musical" per la prima volta a Palermo: spettacolo in scena al Teatro Apparte Leggi anche: “Jesus Christ Superstar”: il musical dei musical in scena al Teatro Govi Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (Mel Stuart, 1971) sequenza da Italia Uno 1988 Ridoppiaggio Temi più discussi: Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical arriva al Teatro Apparte dall’11 al 19 aprile; Cosa vedere a Pasqua: 4 film da vedere in famiglia questo weekend; Lo stand-up comedian Luca Ravenna sbarca a Palermo con ''FLAMINGO'' - Teatro Golden - Palermo; L'alba del terzo millennio di De Silva chiude la stagione teatrale del Naselli di Comiso (RG). Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical al Teatro Apparte di PalermoSabato 11 aprile (alle 21:00) e domenica 12 aprile (alle 18:00) arriva al TEATRO APPARTE di PALERMO uno degli spettacoli più attesi della stagione: CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO – IL MUSICAL, ... guidasicilia.it La fabbrica di cioccolato, il film in onda su Italia 1 alle 21.20/ L’amicizia tra Willy Wonka e CharlieLa fabbrica di cioccolato, il film diretto da Tim Burton in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. L'emozionante storia di Willy Wonka La fabbrica di cioccolato, la commedia in onda oggi su Italia 1 ... ilsussidiario.net Arriva a Palermo lo spettacolo “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical”, ispirato al celebre romanzo di Roald Dahl. L’appuntamento al Teatro Apparte dall’11 al 19 aprile - facebook.com facebook