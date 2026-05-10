Garlasco né Stasi né Sempio per Saviano il colpevole è sempre e solo uno | il governo L’ultima delirante sentenza
In un recente articolo, Saviano ha espresso l’idea che la responsabilità nel caso di Garlasco sia esclusivamente attribuibile al governo. La sua analisi si concentra sulla vicenda giudiziaria, senza fare riferimenti diretti a persone o entità coinvolte. La discussione si sviluppa attorno alle teorie che circolano sui media e alle interpretazioni del caso, senza approfondimenti sui dettagli processuali o sui fatti accertati.
Ci mancava l’ultima delirante teoria anti-governo. E stavolta, pur di arrivare a sentenza Saviano discetta sulla cronaca e sul caso numero uno sotto i riflettori: il giallo di Garlasco. Era un po’, forse un po’ troppo per i suoi gusti, che l’indomito scrittore non dispensava pillole della sua “saggezza giornalistica”, così ha pensato di tornare alla carica: e grazie all’assist di Repubblica, sempre pronta a fargli da pulpito mediatico, è tornato sulla scena. Del resto si sa, non c’è fatto di cronaca, vecchia o nuova, che il cronista militante non riesca a piegare al proprio teorema ideologico. L’ultimo bersaglio dello scrittore, dalle colonne del quotidiano diretto da Mario Orfeo, è il caso Garlasco, trasformato nell’ennesima clava per attaccare il governo di centrodestra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Garlasco, l'avvocato Cataliotti certo dell'innocenza di Sempio: "Non ho davanti né un mostro né un colpevole"“Sulla base delle prove che abbiamo note non vedo perché dovrebbe esserci un rinvio a giudizio“, anche perché tutto dipende dalla “formulazione del...
Leggi anche: Garlasco, né Sempio né Stasi: rispunta l’ipotesi del killer esterno