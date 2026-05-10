In un recente articolo, Saviano ha espresso l’idea che la responsabilità nel caso di Garlasco sia esclusivamente attribuibile al governo. La sua analisi si concentra sulla vicenda giudiziaria, senza fare riferimenti diretti a persone o entità coinvolte. La discussione si sviluppa attorno alle teorie che circolano sui media e alle interpretazioni del caso, senza approfondimenti sui dettagli processuali o sui fatti accertati.

Ci mancava l’ultima delirante teoria anti-governo. E stavolta, pur di arrivare a sentenza Saviano discetta sulla cronaca e sul caso numero uno sotto i riflettori: il giallo di Garlasco. Era un po’, forse un po’ troppo per i suoi gusti, che l’indomito scrittore non dispensava pillole della sua “saggezza giornalistica”, così ha pensato di tornare alla carica: e grazie all’assist di Repubblica, sempre pronta a fargli da pulpito mediatico, è tornato sulla scena. Del resto si sa, non c’è fatto di cronaca, vecchia o nuova, che il cronista militante non riesca a piegare al proprio teorema ideologico. L’ultimo bersaglio dello scrittore, dalle colonne del quotidiano diretto da Mario Orfeo, è il caso Garlasco, trasformato nell’ennesima clava per attaccare il governo di centrodestra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, né Stasi né Sempio, per Saviano il colpevole è sempre e solo uno: il governo. L’ultima delirante sentenza

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