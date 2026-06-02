Gelateria Buonocore da 70 anni il simbolo di Capri Non vogliamo espanderci si perderebbe l’artigianalità

La Gelateria Buonocore, presente da 70 anni a Capri, ha deciso di non espandersi ulteriormente per preservare la propria artigianalità. Non sono previste nuove aperture fuori dall'isola, nonostante il successo. La gestione ha dichiarato che mantenere una sola sede permette di conservare le caratteristiche tradizionali e di qualità che la contraddistinguono. La gelateria si conferma così un punto di riferimento locale, senza modificare la propria identità.

La Gelateria Buonocore è uno dei simboli dell'isola di Capri e, nonostante il successo, ha deciso di rimanere fedele alle sue origini, non aprendo nessun'altra sede in giro per il mondo. Abbiamo intervistato una delle proprietarie, Giovanna Buonocore: ecco cosa ci ha raccontato dell'attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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