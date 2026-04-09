Sposati da 70 anni muoiono negli USA a 9 ore di distanza l'uno dall'altra | Erano profondamente complici

Due coniugi americani, sposati da settant'anni, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro nello Stato del Tennessee. La coppia, composta da John Ridley Trice e Alice Moss Trice, è morta il 2 aprile di quest’anno. Le autorità hanno confermato che i decessi sono avvenuti con un intervallo di circa nove ore. La coppia era conosciuta per aver condiviso una lunga vita insieme.

Due coniugi americani John Ridley Trice e Alice Moss Trice sposati da 7 decenni sono morti a poche ore di distanza il 2 aprile di quest'anno nello Stato del Tennessee negli USA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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