Resta incastrato nella fresa del trattore | muore mentre lavora nei campi

Nel primo pomeriggio di sabato, un incidente si è verificato nelle campagne di Meldola, nella frazione di Ricò. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 16, un uomo che stava lavorando nei campi è rimasto incastrato nella fresa di un trattore. L’uomo è stato soccorso ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto. La dinamica esatta e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Grave incidente nel pomeriggio di sabato nelle campagne di Meldola, nella frazione di Ricò. Secondo le prime informazioni, poco prima delle 16.30 un uomo di 50 anni sarebbe rimasto incastrato, per motivi in corso d'accertamento, nella fresa di un trattore mentre stava lavorando in un campo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Travolto mentre lavora sul trattore: muore schiacciato a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Travolto mentre lavora sul trattore: Meris Corazza muore a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente...