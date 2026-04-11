Fumone si ribalta col trattore mentre lavora in campagna | Mario Lormini muore a 87 anni

Un uomo di 87 anni è deceduto nelle campagne di Fumone a causa di un incidente con il trattore. L'uomo stava lavorando nei campi quando il veicolo si è ribaltato, provocando il suo decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo di 87 anni, Mario Lormini, è morto dopo che il suo trattore si è ribaltato nelle campagne di Fumone. L'incidente nel pomeriggio di venerdì 10 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Trattore si ribalta nelle campagne di Fumone: la vittima è Mario LorminiSi chiamava Mario Lormini, aveva 87 anni ed era residente ad Alatri, l’uomo che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente... Travolto mentre lavora sul trattore: muore schiacciato a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Temi più discussi: Trattore si ribalta nelle campagne di Fumone: la vittima è Mario Lormini; Fumone. Si ribalta con il trattore: muore un anziano; Si ribalta con il trattore e resta schiacciato, muore un anziano: inutili i soccorsi; Due incidenti agricoli, un morto e un ferito grave. Fumone, si ribalta col trattore mentre lavora in campagna: Mario Lormini muore a 87 anniUn uomo di 87 anni, Mario Lormini, è morto dopo che il suo trattore si è ribaltato nelle campagne di Fumone. L’incidente nel pomeriggio di venerdì 10 aprile. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel ... fanpage.it Si ribalta con il trattore: muore un anzianoNon ce l'ha fatta l'uomo coinvolto in un incidente agricolo nel pomeriggio di oggi. L'anziano era alla guida di un trattore che si è ribaltato. L'ottantasettenne è rimasto incastrato sotto il mezzo, r ... ciociariaoggi.it