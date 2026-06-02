Gasolio da riscaldamento dvd e frutta | la classifica dei rincari dall' inizio della guerra in Iran

Da cataniatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal febbraio scorso, dall’inizio del conflitto in Ucraina, i prezzi del gasolio da riscaldamento sono aumentati del 32,6% in tre mesi. Tra gli altri prodotti che hanno subito aumenti ci sono il DVD e alcuni tipi di frutta, anche se i rincari più significativi riguardano il carburante per il riscaldamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dall'inizio del conflitto in Ucraina, avvenuto lo scorso febbraio, è il gasolio da riscaldamento a conquistare il podio dei rincari; i prezzi in appena tre mesi sono decollati del 32,6%. Al secondo posto troviamo i supporti da registrazione (cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw) con un +28,6%, mentre la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Frutta, verdura, carne e latticini: con la guerra in Iran rincari anche per i prodotti agroalimentariDa oggi in Italia, frutta, verdura, carne e latticini stanno registrando aumenti di prezzo, legati alla guerra scoppiata in Iran.

La situazione in Iran a un mese dall’inizio della guerraA un mese dall'inizio del conflitto, la situazione in Iran rimane complessa, con le forze coinvolte che alternano azioni militari a tentativi di...

Temi più discussi: Gasolio da riscaldamento, dvd e frutta: la classifica dei rincari dall'inizio della guerra in Iran; Guerra Iran, la top 20 dei rincari: gasolio da riscaldamento sul podio; Unione Naz. Consumatori: le top ten dei rincari da inizio guerra, gasolio per riscaldamento +32,6%; GASOLIO TERMICO: +32,6% DA FEBBRAIO.

Gasolio da riscaldamento, dvd e frutta: la classifica dei rincari dall'inizio della guerra in IranLa top 20 dei principali aumenti registrati tra febbraio e maggio 2026 realizzata dall'Unione nazionale consumatori: nelle prime posizioni ci sono anche noleggio e riparazione di articoli sportivi ... today.it

Riduzioni di costo su gasolio e GPL da riscaldamento: aggiornata la tabella dei ComuniNell’ambito delle riduzioni di costo sul gasolio e sui GPL da riscaldamento, con D.M. 14 aprile 2025 il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della ... ipsoa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web