Gasolio da riscaldamento dvd e frutta | la classifica dei rincari dall' inizio della guerra in Iran

Dal febbraio scorso, dall’inizio del conflitto in Ucraina, i prezzi del gasolio da riscaldamento sono aumentati del 32,6% in tre mesi. Tra gli altri prodotti che hanno subito aumenti ci sono il DVD e alcuni tipi di frutta, anche se i rincari più significativi riguardano il carburante per il riscaldamento.

Dall'inizio del conflitto in Ucraina, avvenuto lo scorso febbraio, è il gasolio da riscaldamento a conquistare il podio dei rincari; i prezzi in appena tre mesi sono decollati del 32,6%. Al secondo posto troviamo i supporti da registrazione (cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw) con un +28,6%, mentre la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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