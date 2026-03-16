Frutta verdura carne e latticini | con la guerra in Iran rincari anche per i prodotti agroalimentari

Da oggi in Italia, frutta, verdura, carne e latticini stanno registrando aumenti di prezzo, legati alla guerra scoppiata in Iran. I commercianti segnalano che le tensioni nel paese mediorientale hanno già influenzato i costi di approvvigionamento e distribuzione di diversi prodotti alimentari. La situazione sta generando preoccupazione tra i consumatori e gli operatori del settore.

Roma, 16 marzo 2026 – Con lo scoppio della guerra in Iran, anche i prodotti agroalimentari potrebbero subire aumenti di prezzo. Infatti, negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti sono arrivati alle stelle e oltre ai singoli automobilisti anche le imprese del comparto agroalimentare risentono dei rincari. Secondo le ultime rilevazioni di Coldiretti, il prezzo per il gasolio agricolo è aumentato dai 40 e i 45 centesimi al litro e ciò incide non solo sui bilanci delle imprese produttrici ma su tutta la filiera alimentare. La "sorpresa" pasquale anticipa la festa: dalle uova ai voli, prezzi al top Così, Coldiretti ha presentato un esposto alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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