A un mese dall'inizio del conflitto, la situazione in Iran rimane complessa, con le forze coinvolte che alternano azioni militari a tentativi di dialogo diplomatico. La guerra prosegue con scontri e operazioni militari in diverse aree, mentre le autorità cercano di gestire la crisi. La comunità internazionale monitora attentamente gli sviluppi, senza ancora intervenire in modo deciso.

Esattamente com’è iniziata oramai più di un mese fa, la guerra in Iran prosegue sul filo sospeso tra diplomazia e incremento delle attività belliche. Lo si nota dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, il quale alterna frasi concilianti con parole in cui si evince l’imminenza di una possibile operazione di terra. Da Teheran, memori dei precedenti, hanno già più volte messo in guardia da un’invasione statunitense: “Dicono di trattare con noi – ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente del parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf – ma in realtà si stanno preparando a invaderci. E noi li aspetteremo”. Eppure, non sono poche le fonti che parlano di Ghalibaf proprio come di uno dei principali interlocutori iraniani al cospetto dei mediatori Usa Le possibili trattative. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La situazione in Iran a un mese dall’inizio della guerra

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