Gli avvocati di Andrea Sempio hanno comunicato che il loro assistito non fornirà dichiarazioni al momento. Hanno aggiunto che si tratta di una decisione presa per valutare meglio la situazione e capire quali passi adottare in seguito. La scelta di non rispondere è stata motivata dalla necessità di chiarire alcuni aspetti prima di eventuali interventi pubblici. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso a Garlasco.

Andrea Sempio non risponderà ai magistrati della procura di Pavia in occasione dell’interrogatorio previsto per domani 6 maggio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato”, spiega la sua avvocata Angela Taccia. I legali del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi hanno deciso per questa strategia difensiva perché prima vogliono vedere cosa ha in mano la procura: sarebbe un “azzardo”, dice l’altro avvocato Liborio Cataliotti, esporsi “senza aver visto ciò che risulta dagli atti”. Garlasco, perché Andrea Sempio non risponderà ai pm...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano perché Andrea Sempio non risponderà: "Dobbiamo capire"

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