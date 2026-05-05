Garlasco Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano perché Andrea Sempio non risponderà | Dobbiamo capire
Gli avvocati di Andrea Sempio hanno comunicato che il loro assistito non fornirà dichiarazioni al momento. Hanno aggiunto che si tratta di una decisione presa per valutare meglio la situazione e capire quali passi adottare in seguito. La scelta di non rispondere è stata motivata dalla necessità di chiarire alcuni aspetti prima di eventuali interventi pubblici. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso a Garlasco.
Andrea Sempio non risponderà ai magistrati della procura di Pavia in occasione dell’interrogatorio previsto per domani 6 maggio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato”, spiega la sua avvocata Angela Taccia. I legali del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi hanno deciso per questa strategia difensiva perché prima vogliono vedere cosa ha in mano la procura: sarebbe un “azzardo”, dice l’altro avvocato Liborio Cataliotti, esporsi “senza aver visto ciò che risulta dagli atti”. Garlasco, perché Andrea Sempio non risponderà ai pm...🔗 Leggi su Virgilio.it
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Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano di avere conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza sul loro assistito ritenuta indispensabile prima di sottoporsi all’interrogatorio x.com