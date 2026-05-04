Garlasco difesa Sempio sui messaggi pubblicati sul forum | Parlava di una barista e lo scriveva

La difesa di Andrea Sempio ha commentato i messaggi pubblicati sul forum, in cui si parla di una barista. A poche ore dall'interrogatorio, gli avvocati hanno riferito che il contenuto di quei messaggi sarà oggetto di analisi durante l'udienza. La vicenda riguarda le comunicazioni digitali dell'indagato, che saranno valutate dagli inquirenti come parte delle indagini in corso. La procura ha già acquisito i messaggi per approfondire la posizione di Sempio.