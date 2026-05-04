Garlasco difesa Sempio sui messaggi pubblicati sul forum | Parlava di una barista e lo scriveva
La difesa di Andrea Sempio ha commentato i messaggi pubblicati sul forum, in cui si parla di una barista. A poche ore dall'interrogatorio, gli avvocati hanno riferito che il contenuto di quei messaggi sarà oggetto di analisi durante l'udienza. La vicenda riguarda le comunicazioni digitali dell'indagato, che saranno valutate dagli inquirenti come parte delle indagini in corso. La procura ha già acquisito i messaggi per approfondire la posizione di Sempio.
"La mostrizzazione di Andrea Sempio, nell'imminenza dell'interrogatorio è un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere ai pm" ha spiegato l’avvocato Cataliotti smontando il caso dei post pubblicati all’epoca su un forum di “seduttori” in cui emerge la figura di un ragazzo ossessionato da una giovane.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara.
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