Le intercettazioni dei genitori di Sempio rivelano che hanno fatto di tutto per consegnare Stasi. Le conversazioni sono state registrate durante le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle conversazioni. Le indagini continuano a esaminare i movimenti e le comunicazioni delle persone coinvolte. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle azioni dei genitori di Sempio o alle implicazioni di queste intercettazioni.

Nuovi elementi emergono dalle intercettazioni raccolte nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Al centro dell’attenzione degli inquirenti sono finite alcune conversazioni tra i genitori di Andrea Sempio, nelle quali affiorano riflessioni sulla storica inchiesta di Garlasco e sulla condanna definitiva di Alberto Stasi. I contenuti dei dialoghi, resi noti nel corso della trasmissione televisiva «Dentro la Notizia», mostrano un atteggiamento di crescente perplessità all’interno della famiglia Sempio rispetto alle conclusioni raggiunte negli anni dalla magistratura. Particolarmente significativo è uno scambio che coinvolge Giuseppe Sempio, padre dell’indagato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, le intercettazioni dei genitori di Sempio: “Fatto di tutto per consegnare Stasi”

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Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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Mi domando 1 la Procura lavora da oltre un anno al caso, ha fatto perquisizioni, intercettazioni, indaginj 2 almeno uno dei consulenti di Sempio in passato ha emesso consulenze pro veritate a favore di Stasi, vero Palmeggiani? Ma cosa volete smontare in 2 x.com

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