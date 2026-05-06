A Garlasco si apre una nuova fase nel caso Sempio dopo la diffusione di alcune intercettazioni. In una di queste, un uomo afferma di aver visto un video di Chiara e Alberto, secondo quanto riportato dal 'Tg1' sui propri canali social. La conversazione, registrata nelle indagini, potrebbe avere ripercussioni sul procedimento in corso. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori e il pubblico interessato alla vicenda.

"Ho visto il video di Chiara e Alberto ". Così Andrea Sempio in un'intercettazione, secondo quanto rivela il 'Tg1' sui suoi canali social. Inoltre nel post si spiega che Sempio, in un'altra intercettazione, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" attaccando il telefono. In un altro post il Tg1 rivela: "Nelle conversazioni intercettate #AndreaSempio - parlando da solo - dice di aver chiamato Chiara prima del crimine, ha provato ad avvicinarsi e lei avrebbe detto: Non voglio parlarti e ha riattaccato". Nell'interrogatorio di stamattina Andrea Sempio, difeso dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha scelto il silenzio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpo di scena a Garlasco, le intercettazioni che potrebbero cambiare tutto su Sempio

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